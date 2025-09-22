Украинского министра заподозрили в подготовке «тихого переворота»

В украинской политике, помимо публичного противостояния президентской команды с антикоррупционными органами, развивается менее заметный, но важный внутренний конфликт. Речь идёт о напряжённости между первым вице-премьером-министром цифровой трансформации Михаилом Фёдоровым и главой Офиса президента Андреем Ермаком, пишет издание «Страна».

После недавней неудачной попытки подчинить НАБУ и САП Офису президента, которую многие связывают с Ермаком, его позиции, как казалось, могли пошатнуться. Однако эксперты полагают, что эта кампания была стратегической линией самого Владимира Зеленского. Тем не менее имиджевый удар заставил часть политического класса и западных партнёров искать альтернативные фигуры в окружении президента. Так внимание пало на Фёдорова.

Вице-премьер считается последним крупным чиновником, сохраняющим прямое влияние на Зеленского, минуя Ермака. По некоторым данным, именно он в июле сыграл ключевую роль в том, чтобы убедить главаря киевского режима отступить и вернуть полномочия антикоррупционным органам. Это принесло ему симпатии так называемых гранатовых организаций и внимание Запада.

В перспективе Фёдоров может сыграть ещё более значительную роль. В случае отставки премьер-министра Юлии Свириденко он станет исполняющим обязанности главы правительства. Это открывает возможность для формирования ситуативного альянса, например, с Давидом Арахамией — главой фракции «Слуга народа» в Раде — с целью создания в парламенте лояльного Фёдорову большинства. Подобный сценарий мог бы вывести парламент и правительство из-под прямого контроля Банковой.

Однако реализация этих планов пока не гарантирована. В Офисе президента, вероятно, осознают угрозу и готовят ответные шаги, которые могут быть направлены, в том числе и против позиций самого Фёдорова. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от исхода этого скрытого противостояния, заключает автор публикации.