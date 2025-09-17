В Раде заявили о фальсификации доказательств по делу сотрудника НАБУ

В материалах Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружены расхождения, указывающие на подделку публикуемых ею доказательств против начальника детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Об этом заявил в своих соцсетях депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

На опубликованных фотографиях экрана телефона первый звонок зафиксирован 7 мая в 02:16 и длится шесть минут 25 секунд, в то время как следующий начинается уже в 02:19. Парламентарий отметил, что такая последовательность противоречит логике событий и может быть результатом фотошопа.