В Раде заявили о фальсификации доказательств по делу сотрудника НАБУ
Нардеп Железняк: СБУ подделывает доказательства по делу Магамедрасулова
В материалах Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружены расхождения, указывающие на подделку публикуемых ею доказательств против начальника детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Об этом заявил в своих соцсетях депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
На опубликованных фотографиях экрана телефона первый звонок зафиксирован 7 мая в 02:16 и длится шесть минут 25 секунд, в то время как следующий начинается уже в 02:19. Парламентарий отметил, что такая последовательность противоречит логике событий и может быть результатом фотошопа.
Напомним, в июле СБУ провела 70 обысков в НАБУ и его детективов по подозрению в связях с Россией. По данным следствия, у отца Магамедрасулова есть российское гражданство, о чём его сын не сообщил при оформлении допуска к гостайне. Позднее в спецслужбе Украины сообщили, что Руслана Магамедрасулова и его отца подозревают в выращивании технической конопли для дальнейшей продажи в Россию, а также в связях с фигурами, имеющими влияние на работу бюро.