Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 14:33

Актёр Илья Дель вышел на связь после падения из окна и перелома позвоночника

Блогер Цицишвили: Актёр Дель восстанавливается после операции на позвоночнике

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Известный петербургский актёр Илья Дель вышел на связь после перелома позвоночника, связанного с падением, и последующей операцией. Об этом в своём Telegram-канале «Театральная вешалка» рассказал блогер Георгий Цицишвили.

«Илья Дель вышел на связь со мной. Операция прошла успешно, нужна будет реабилитация», — написал Цицишвили.

По словам блогера, Дель даст о себе знать повторно, как только прояснятся детали его реабилитации, так как для этого может потребоваться финансовая помощь.

Звезда «Молодёжки» и «Боя с тенью» Никифоров получил серьёзную травму
Звезда «Молодёжки» и «Боя с тенью» Никифоров получил серьёзную травму

Напомним, 17 сентября стало известно, что Илья Дель был госпитализирован в реанимационное отделение после падения из окна третьего этажа. Вследствие несчастного случая актёр серьёзно повредил позвоночник. В связи с этим Театр имени Ленсовета вынужден отменить два запланированных спектакля: «Воскресение» (20 сентября) и «Академия смеха» (24 сентября).

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar