Актёр Илья Дель вышел на связь после падения из окна и перелома позвоночника

Известный петербургский актёр Илья Дель вышел на связь после перелома позвоночника, связанного с падением, и последующей операцией. Об этом в своём Telegram-канале «Театральная вешалка» рассказал блогер Георгий Цицишвили.

«Илья Дель вышел на связь со мной. Операция прошла успешно, нужна будет реабилитация», — написал Цицишвили.

По словам блогера, Дель даст о себе знать повторно, как только прояснятся детали его реабилитации, так как для этого может потребоваться финансовая помощь.