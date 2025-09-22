Актёр Илья Дель вышел на связь после падения из окна и перелома позвоночника
Блогер Цицишвили: Актёр Дель восстанавливается после операции на позвоночнике
Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Известный петербургский актёр Илья Дель вышел на связь после перелома позвоночника, связанного с падением, и последующей операцией. Об этом в своём Telegram-канале «Театральная вешалка» рассказал блогер Георгий Цицишвили.
«Илья Дель вышел на связь со мной. Операция прошла успешно, нужна будет реабилитация», — написал Цицишвили.
По словам блогера, Дель даст о себе знать повторно, как только прояснятся детали его реабилитации, так как для этого может потребоваться финансовая помощь.
Напомним, 17 сентября стало известно, что Илья Дель был госпитализирован в реанимационное отделение после падения из окна третьего этажа. Вследствие несчастного случая актёр серьёзно повредил позвоночник. В связи с этим Театр имени Ленсовета вынужден отменить два запланированных спектакля: «Воскресение» (20 сентября) и «Академия смеха» (24 сентября).