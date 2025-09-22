В Дагестане установили рекорд по переработке рыбы с начала 2025 года

Дагестан установил рекорд по переработке рыбы с начала 2025 года, демонстрируя устойчивый рост показателей. Об этом свидетельствуют данные Комитета по рыбному хозяйству республики.

Основной объём сырья поступает из Каспийского моря, где ежегодно добывается от 30 до 40 тысяч тонн водных биоресурсов. По данным на текущий период, предприятия региона уже переработали более 4 300 тонн рыбы, что составляет около 74% от общего объёма прошлого года. В 2024 году показатели составили: 5 300 тонн местной рыбы и дополнительно 550 тонн, доставленных из других регионов.

Значительный вклад в развитие отрасли внесла государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан», в рамках которой до 30 предприятий ежегодно получают субсидии на приобретение современного технологического оборудования. Это позволяет модернизировать производственные мощности, осваивать новые виды продукции, включая рыбные корма и проекты глубокой заморозки.

Положительная динамика также связана с ростом числа перерабатывающих организаций — в 2025 году в республике работают 18 предприятий, что вдвое больше показателя прошлого года. Объём холодильных мощностей увеличился с 5 669 тонн в 2022 году до 6 100 тонн в текущем году. Дополнительным стимулом для развития отрасли стал рост внутреннего туризма. Так, в 2024 году Дагестан принял 1,8 миллиона туристов, а в 2025 году ожидается до 2 миллионов посетителей.

В ближайшие месяцы продолжится наращивание перерабатывающих мощностей. Уже в октябре 2025 года в Кизлярском районе планируется ввод в эксплуатацию нового завода по глубокой переработке рыбы, специализирующегося на производстве консервов из судака, сазана и других видов. Параллельно проводится модернизация действующих производств, включая предприятие в посёлке Манас, выпускающее консервы из кильки в томате.