Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 14:39

Часть Симферополя и 11 других населённых пунктов в Крыму остались без света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose Luis Stephens

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose Luis Stephens

Авария на электросетях оставила без света ряд районов Симферополя и ещё 11 населённых пунктов Крыма. Об этом сообщили в ГУП «РК Крымэнерго».

По данным специалистов, в крымской столице отключение затронуло улицы Куйбышева, Лермонтова, Троллейбусную, Репина, Февральскую и Калинина. Кроме того, без электроснабжения оказались девять сёл Белогорского района и два села Кировского района.

«Аварийно-восстановительные бригады работают на местах и устраняют проблему. Планируемое время восстановления подачи электроэнергии — около трёх часов», — уточнили в компании.

Мэр Ялты попросит о введении режима ЧС в Крыму после атаки ВСУ на Форос
Мэр Ялты попросит о введении режима ЧС в Крыму после атаки ВСУ на Форос

Накануне Крым подвергся атаке беспилотников, в результате которой в Форосе погибли три человека, 16 получили ранения. Также была повреждена школа. СК возбудил уголовное дело. Глава Крыма Сергей Аксёнов также заявил, что семьи погибших и пострадавшие в результате атаки беспилотников в районе поселка Форос получат материальную помощь в размере до 1,5 миллиона рублей.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar