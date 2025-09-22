Часть Симферополя и 11 других населённых пунктов в Крыму остались без света
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose Luis Stephens
Авария на электросетях оставила без света ряд районов Симферополя и ещё 11 населённых пунктов Крыма. Об этом сообщили в ГУП «РК Крымэнерго».
По данным специалистов, в крымской столице отключение затронуло улицы Куйбышева, Лермонтова, Троллейбусную, Репина, Февральскую и Калинина. Кроме того, без электроснабжения оказались девять сёл Белогорского района и два села Кировского района.
«Аварийно-восстановительные бригады работают на местах и устраняют проблему. Планируемое время восстановления подачи электроэнергии — около трёх часов», — уточнили в компании.
Накануне Крым подвергся атаке беспилотников, в результате которой в Форосе погибли три человека, 16 получили ранения. Также была повреждена школа. СК возбудил уголовное дело. Глава Крыма Сергей Аксёнов также заявил, что семьи погибших и пострадавшие в результате атаки беспилотников в районе поселка Форос получат материальную помощь в размере до 1,5 миллиона рублей.