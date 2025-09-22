Часть Симферополя и 11 других населённых пунктов в Крыму остались без света

Авария на электросетях оставила без света ряд районов Симферополя и ещё 11 населённых пунктов Крыма. Об этом сообщили в ГУП «РК Крымэнерго».

По данным специалистов, в крымской столице отключение затронуло улицы Куйбышева, Лермонтова, Троллейбусную, Репина, Февральскую и Калинина. Кроме того, без электроснабжения оказались девять сёл Белогорского района и два села Кировского района.

«Аварийно-восстановительные бригады работают на местах и устраняют проблему. Планируемое время восстановления подачи электроэнергии — около трёх часов», — уточнили в компании.