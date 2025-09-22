Суд вынес приговор крымчанину, плюнувшему в коробку для сбора гумпомощи

Верховный суд Крыма вынес приговор местному жителю за осквернение государственной символики. 50-летнего мужчину приговорили к одному году колонии-поселения за плевок в коробку для гуманитарной помощи с изображением российского флага. Об этом сообщает региональная пресс-служба суда.

Инцидент произошёл в сентябре 2024 года в Первомайском районе. Суд установил, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина совершил плевок в коробку для сбора гуманитарной помощи, на которой были изображены российский флаг и георгиевская лента с символикой в форме буквы Z.

«Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год в колонии-поселении», — говорится в сообщении.

Мужчина 1975 года рождения из Первомайского района признан виновным по статье о надругательстве над Государственным флагом РФ (ст. 329 УК РФ) и осквернении символа воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Также суд назначил дополнительное ограничение — двухлетний запрет на участие в публичных и массовых мероприятиях.

Ранее сообщалось, что студента Российского университета дружбы народов (РУДН) приговорили к восьми годам лишения свободы за оказание финансовой поддержки террористической организации «Исламское государство»*. В ходе судебного разбирательства было установлено, что молодой человек, исповедующий суннитское направление ислама, перевел примерно 12 тысяч рублей на банковский счёт другого обвиняемого, дело которого было выделено в отдельное производство.