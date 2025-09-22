В Подмосковье открыли новый участок Южно-Лыткаринской дороги к Домодедово

Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги протяжённостью 2,3 километра открыли в Подмосковье, что позволит жителям Видного на 20 минут быстрее добираться до аэропорта Домодедово. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

На новом отрезке трассы между Каширским шоссе и дорогой А-105 построили два путепровода, а также современные съезды и заезды. Полностью проект планируется завершить в начале 2026 года, создав дублёр восточной части МКАД протяжённостью около 45 километров.

«Наша задача — все основные участки сдать в этом году. Понятно, что всегда осенью, зимой мы зависим от температуры, не имеем права нарушать технологические циклы. Я очень надеюсь, что через месяц мы откроем следующий участок и, самое главное, в конце года у нас ещё два больших участка. В следующем году мы должны завершить этот проект», — приводит слова Воробьёва 360.ru.

Дорога будет включать 11 развязок, 27 путепроводов и 10 мостов, связав четыре округа Подмосковья. По оценкам экспертов, трасса улучшит транспортную доступность для более чем 3,5 миллиона человек и на треть снизит нагрузку на МКАД. Осенью планируется открыть следующий участок между Лыткаринским шоссе и трассой М-5 «Урал».