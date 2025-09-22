В Китае соцсети зачистят от токсичного контента, который нагоняет страх и депрессию
Китай начал масштабную чистку интернета, направленную на удаление контента, который может вызывать у людей негативные эмоции. Об этом сообщило Управление по вопросам киберпространства КНР, запустившее специальную двухмесячную программу.
Новая кампания сосредоточится на выявлении и удалении различных форм негативного контента. В частности, под запрет попадут панические настроения, теории заговора, фальшивые заявления от имени властей, а также материалы, очерняющие отдельных людей или целые регионы. Особое внимание уделят борьбе с романтизацией насилия, жестокого обращения с животными и публикацией шокирующих кадров с мест происшествий.
Власти также планируют очистить интернет-пространство от пессимистичного контента об образовании и социальных вопросах. Будут удаляться материалы, создающие ощущение безысходности, утверждающие о бесполезности обучения или пропагандирующие депрессивные настроения. Под ограничения попадут даже мемы и цитаты, которые могут спровоцировать массовое подражание негативному поведению.
Для нарушителей предусмотрены строгие меры — от лишения возможности заработка на контенте до полной блокировки аккаунтов. Интернет-платформы должны активно выявлять проблемные публикации, а пользователей призывают сообщать о подозрительном контенте через специальные каналы. Цель кампании — создать более здоровую и позитивную атмосферу в китайском сегменте.
