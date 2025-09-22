Интервидение
22 сентября, 15:29

«Рычаг давления»: Политолог оценил планы Трампа вернуть под контроль США авиабазу Баграм

Политолог Блохин: База в Баграме может стать рычагом давления Трампа на Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Возвращение военной базы Баграм под контроль США создаст серьёзные геополитические вызовы для России и других азиатских держав. Такое мнение высказал политолог Константин Блохин.

Эксперт подчеркнул, что размещение американского военного объекта в центре Евразии предоставит Вашингтону значительный рычаг давления на Китай, Индию и Россию. По его словам, такая стратегия соответствует геополитическим интересам США.

«Американская база в таком важном регионе — в центре Евразии практически, — американская инфраструктура между Китаем, Индией, Россией и рядом ещё и Ближний Восток — это, конечно, для США значимый рычаг давления на все эти страны. Поэтому с точки зрения американских геополитических интересов всё довольно-таки продумано», — сказал «Ридусу» Блохин.

Политолог воздержался от прогнозов относительно успеха переговоров, отметив, что американская сторона пока только изучает возможности. Он напомнил, что Трамп уже озвучил возможные последствия в случае отказа Кабула, однако конкретные шаги администрации пока не ясны.

«До деменции далеко»: Психиатр сравнил когнитивные способности Трампа и Байдена
Напомним, ранее американский лидер заявил, что Белый дом договаривается с властями Афганистана о возобновлении присутствия ВС США на авиабазе Баграм. В «Талибане»* прокомментировали его слова, сказав, что о возвращении Штатов в страну не может идти и речи. В ответ на это Трамп пригрозил серьёзными проблемами.

*Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.

