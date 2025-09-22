Телеведущего Диброва не было в машине в момент серьёзного ДТП в Подмосковье
Добровинский: Диброва не было в салоне Mercedes в момент ДТП в Подмосковье
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Дмитрия Диброва не было в салоне Mercedes в момент аварии в Подмосковье. Об этом журналистам сообщил адвокат Александр Добровинский.
По его словам, телеведущий в этот момент занимался рабочими вопросами в другом месте.
По информации SHOT, Mercedes, принадлежащий Диброву, трижды попадал в аварии. Первая авария произошла в 2020 году в Одинцовском округе, как и недавнее ДТП. Вторая авария случилась в 2023 году на Звёздном бульваре в Москве. Всего на машину было выписано 89 штрафов на сумму 150 тысяч рублей, которые на данный момент оплачены.
Ранее сообщалось, что автомобиль Диброва попал в ДТП в Подмосковье. Утром 22 сентября Mercedes телеведущего столкнулся с несколькими машинами на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Жуковка.