Телеведущего Диброва не было в машине в момент серьёзного ДТП в Подмосковье

Дмитрия Диброва не было в салоне Mercedes в момент аварии в Подмосковье. Об этом журналистам сообщил адвокат Александр Добровинский.

По его словам, телеведущий в этот момент занимался рабочими вопросами в другом месте.

По информации SHOT, Mercedes, принадлежащий Диброву, трижды попадал в аварии. Первая авария произошла в 2020 году в Одинцовском округе, как и недавнее ДТП. Вторая авария случилась в 2023 году на Звёздном бульваре в Москве. Всего на машину было выписано 89 штрафов на сумму 150 тысяч рублей, которые на данный момент оплачены.