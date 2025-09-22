Интервидение
22 сентября, 15:16

Телеведущего Диброва не было в машине в момент серьёзного ДТП в Подмосковье

Добровинский: Диброва не было в салоне Mercedes в момент ДТП в Подмосковье

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Дмитрия Диброва не было в салоне Mercedes в момент аварии в Подмосковье. Об этом журналистам сообщил адвокат Александр Добровинский.

По его словам, телеведущий в этот момент занимался рабочими вопросами в другом месте.

По информации SHOT, Mercedes, принадлежащий Диброву, трижды попадал в аварии. Первая авария произошла в 2020 году в Одинцовском округе, как и недавнее ДТП. Вторая авария случилась в 2023 году на Звёздном бульваре в Москве. Всего на машину было выписано 89 штрафов на сумму 150 тысяч рублей, которые на данный момент оплачены.

Ранее сообщалось, что автомобиль Диброва попал в ДТП в Подмосковье. Утром 22 сентября Mercedes телеведущего столкнулся с несколькими машинами на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Жуковка.

Наталья Демьянова
