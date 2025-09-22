Интервидение
22 сентября, 15:25

В Дагестане студентка медколледжа умерла на уроке физкультуры

Обложка © Freepik

В Дербенте следователи начали проверку обстоятельств гибели студентки одного из местных колледжей. Трагедия произошла во время занятия физкультурой, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Дагестану.

Девушка потеряла сознание на уроке, и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась. По сообщениям в Telegram-каналах, погибшая была первокурсницей Дербентского медицинского колледжа имени Илизарова.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что 15-летний школьник умер прямо на уроке в селе Чугуевка Приморского края. В тот день мальчик жаловался на самочувствие — давление, потемнение в глазах, но домой с занятий его не отпустили. В итоге прямо на уроке у него пошла пена изо рта.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
