В Дагестане студентка медколледжа умерла на уроке физкультуры

В Дербенте следователи начали проверку обстоятельств гибели студентки одного из местных колледжей. Трагедия произошла во время занятия физкультурой, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Дагестану.

Девушка потеряла сознание на уроке, и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась. По сообщениям в Telegram-каналах, погибшая была первокурсницей Дербентского медицинского колледжа имени Илизарова.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего», — указано в сообщении ведомства.