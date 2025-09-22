История всё показала: Эксперт оценил предложение Анкары создать союз России, Турции и Китая

Политический обозреватель Алексей Белов подверг сомнению целесообразность стратегического союза России с Турцией, несмотря на прозвучавшую от турецких политиков инициативу. Свою позицию он изложил в авторской колонке.

В материале для 360.ru журналист напомнил, что Анкара претендует на статус региональной державы через концепцию «Великого Турана», которая предполагает расширение влияния на тюркоязычные народы, включая проживающих в России. При этом эксперт охарактеризовал историю российско-турецких отношений как непредсказуемую.

«Кроме того, назвать турок надёжными союзниками не позволяет вся история российско-турецких взаимоотношений, в том числе недавняя. Ну, и главное: претензии Турции на «Великий Туран» не только полностью противоречат национальным интересам России, но и откровенно ей враждебны», — отметил Белов.

Обозреватель заключил, что предложение о создании альянса против США и Израиля, выдвинутое союзником Эрдогана Девлетом Бахчели, является попыткой Турции использовать более сильных партнёров для собственного возвышения. По его мнению, подобные планы вступают в противоречие не только с российскими интересами, но и с китайскими проектами в Центральной Азии.