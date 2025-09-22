Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 15:43

История всё показала: Эксперт оценил предложение Анкары создать союз России, Турции и Китая

Обозреватель Белов: России не выгоден союз с Турцией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andie.NV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andie.NV

Политический обозреватель Алексей Белов подверг сомнению целесообразность стратегического союза России с Турцией, несмотря на прозвучавшую от турецких политиков инициативу. Свою позицию он изложил в авторской колонке.

В материале для 360.ru журналист напомнил, что Анкара претендует на статус региональной державы через концепцию «Великого Турана», которая предполагает расширение влияния на тюркоязычные народы, включая проживающих в России. При этом эксперт охарактеризовал историю российско-турецких отношений как непредсказуемую.

«Кроме того, назвать турок надёжными союзниками не позволяет вся история российско-турецких взаимоотношений, в том числе недавняя. Ну, и главное: претензии Турции на «Великий Туран» не только полностью противоречат национальным интересам России, но и откровенно ей враждебны», — отметил Белов.

Обозреватель заключил, что предложение о создании альянса против США и Израиля, выдвинутое союзником Эрдогана Девлетом Бахчели, является попыткой Турции использовать более сильных партнёров для собственного возвышения. По его мнению, подобные планы вступают в противоречие не только с российскими интересами, но и с китайскими проектами в Центральной Азии.

Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом в Белом доме 25 сентября
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом в Белом доме 25 сентября

Напомним, лидер Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели призвал создать альянс с Россией и Китаем для борьбы с угрозами для безопасности региона. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на эти слова осторожно, сказав, что не до конца осведомлён о сути предложения.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Турция
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar