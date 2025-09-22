Умер профессор ННГУ Горбань, долгие годы изучавший ИИ

«Профессор ННГУ Александр Горбань скончался на 74-м году жизни», — указано в соцсети «ВКонтаке».

Ранее сообщалось, что умерла младшая дочь писателя Михаила Шолохова Мария. Ей было 87 лет. Прощание пройдёт в усадьбе Шолохова в Ростовской области. Старшая дочь писателя, Светлана, умерла в январе в возрасте 98 лет.