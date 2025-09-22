Умер профессор ННГУ Горбань, долгие годы изучавший ИИ
Обложка © VK / Университет Лобачевского | ННГУ
Нижегородский государственный университет им. Лобачевского (ННГУ) сообщил о кончине профессора Александра Горбаня. Ему было 73 года.
«Профессор ННГУ Александр Горбань скончался на 74-м году жизни», — указано в соцсети «ВКонтаке».
Горбань работал в вузе главным научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории перспективных методов анализа данных. Он руководил важнейшими проектами университета, включая мегагрант «Масштабируемые сети систем ИИ для анализа данных растущей размерности». До этого он провёл 20 лет в Университете Лестера (Великобритания). Его научные достижения включают разработку корректоров ошибок и уязвимостей ИИ, а также создание системы методов для ускоренного обучения нейронных сетей.
Ранее сообщалось, что умерла младшая дочь писателя Михаила Шолохова Мария. Ей было 87 лет. Прощание пройдёт в усадьбе Шолохова в Ростовской области. Старшая дочь писателя, Светлана, умерла в январе в возрасте 98 лет.