Проблема в НАТО: Эксперт объяснил, почему ВСУ делают ставку на пластиковые мины

Активное использование ВСУ распечатанных на 3D-принтерах пластиковых мин может свидетельствовать о кризисе поставок соответствующего вида вооружений от стран НАТО. Такое предположение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

В разговоре с «Лентой.ру» специалист пояснил, что на Украине сохранились мощности по утилизации ракет, где выделяют ракетное топливо для начинки мин. Основной дефицит возникает с оболочками, который восполняется за счёт аддитивных технологий.

«Опасность таких мин в том, что их очень сложно обнаружить: единственная металлическая часть — это сам взрыватель. И только современные миноискатели могут найти такую мину. Кроме того, они часто неизвлекаемые», — заключил Леонков.