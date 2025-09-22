Проблема в НАТО: Эксперт объяснил, почему ВСУ делают ставку на пластиковые мины
Активное использование ВСУ распечатанных на 3D-принтерах пластиковых мин может свидетельствовать о кризисе поставок соответствующего вида вооружений от стран НАТО. Такое предположение высказал военный эксперт Алексей Леонков.
В разговоре с «Лентой.ру» специалист пояснил, что на Украине сохранились мощности по утилизации ракет, где выделяют ракетное топливо для начинки мин. Основной дефицит возникает с оболочками, который восполняется за счёт аддитивных технологий.
«Опасность таких мин в том, что их очень сложно обнаружить: единственная металлическая часть — это сам взрыватель. И только современные миноискатели могут найти такую мину. Кроме того, они часто неизвлекаемые», — заключил Леонков.
Напомним, сегодня служащий в российском батальоне имени Максима Кривоноса бывший украинский военнослужащий сообщил, что ВСУ стали часто использовать самодельные взрывные устройства и, в частности, напечатанные на 3D-принтере мины. Эта особенность была замечена на Покровском направлении.