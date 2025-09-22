Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 15:51

Проблема в НАТО: Эксперт объяснил, почему ВСУ делают ставку на пластиковые мины

Эксперт Леонков: ВСУ используют самодельные мины из-за проблем с поставками НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zanger Zheleznogor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zanger Zheleznogor

Активное использование ВСУ распечатанных на 3D-принтерах пластиковых мин может свидетельствовать о кризисе поставок соответствующего вида вооружений от стран НАТО. Такое предположение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

В разговоре с «Лентой.ру» специалист пояснил, что на Украине сохранились мощности по утилизации ракет, где выделяют ракетное топливо для начинки мин. Основной дефицит возникает с оболочками, который восполняется за счёт аддитивных технологий.

«Опасность таких мин в том, что их очень сложно обнаружить: единственная металлическая часть — это сам взрыватель. И только современные миноискатели могут найти такую мину. Кроме того, они часто неизвлекаемые», — заключил Леонков.

«Этим мы от них и отличаемся»: Оператор БПЛА узнал украинских гуманитарщиков и не тронул их
«Этим мы от них и отличаемся»: Оператор БПЛА узнал украинских гуманитарщиков и не тронул их

Напомним, сегодня служащий в российском батальоне имени Максима Кривоноса бывший украинский военнослужащий сообщил, что ВСУ стали часто использовать самодельные взрывные устройства и, в частности, напечатанные на 3D-принтере мины. Эта особенность была замечена на Покровском направлении.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • НАТО
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar