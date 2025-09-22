«Опасная эскалация»: В США высказались против атак на российские самолёты

По данным Financial Times, предложение некоторых членов НАТО, предусматривающее сбивание российских самолётов, нарушающих воздушное пространство альянса, вызывает опасения у ряда стран, в том числе у США. В Вашингтоне считают, что это может привести к опасной эскалации конфликта.

«В альянсе есть некоторые, кто говорит, что в будущем НАТО следует сбивать российские самолёты, которые будут нарушать воздушное пространство альянса. Но другие, особенно в США, полагают, что это будет опасной эскалацией», — говорится в публикации.

Вашингтон и его сторонники расценивают подобные меры как фактор крайне опасного обострения. Мнение о раскладе сил в альянсе было высказано на фоне инцидента с эстонской стороной, которая в середине сентября заявила о мнимом нарушении её границ.