Путин до конца года продлил разрешение иностранцам платить за газ рублями

У иностранцев появится возможность приобретать российский газ не только в Газпромбанке, но и в других кредитных организациях до конца 2025 года. Соответствующее решение подписал президент РФ Владимир Путин, продлив действие специального механизма расчётов.

Согласно новым правилам, компании смогут проводить платежи не только через Газпромбанк, но и через другие уполномоченные банки России. Они могут зачислять средства на рублёвые счета поставщиков либо конвертировать валюту через российские кредитные организации.

Этот порядок расчётов был введён после санкций против Газпромбанка в прошлом году. Первоначально его действие должно было завершиться 1 октября, но теперь продлено. Такое решение позволит сохранить стабильные поставки газа на международные рынки.