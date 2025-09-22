Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 16:11

Политолог не исключил готовность Трампа согласиться на предложение Путина по ДСНВ

Политолог Кашин: Трамп согласится на предложение Путина об ограничениях по ДСНВ

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM/ Brian Jason

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM/ Brian Jason

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, согласится с предложением российского лидера Владимира Путина о сохранении ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Трамп согласится на предложение президента Путина. Потому что он говорил о необходимости ограничений, даже сокращения ядерных вооружений. И тот факт, что именно Россия сделала первый шаг в этом направлении, — это ценно», — сказал политолог в беседе с ТАСС.

По мнению Кашина, Вашингтон, скорее всего, не снимет ограничения в ближайшем будущем. Он объясняет это тем, что американская программа ядерного перевооружения находится на начальной стадии, испытывает трудности с производством носителей ядерного оружия и восстановлением ядерного оружейного комплекса.

В Госдуме назвали решение Путина по ДСНВ архиважным сигналом США
В Госдуме назвали решение Путина по ДСНВ архиважным сигналом США

Напомним, ранее Путин в ходе совещания с Совбезом заявил, что РФ готова придерживаться ДСНВ и после его истечения 5 февраля 2026 года. Президент подчеркнул, что эффективным это решение будет в случае, если США будут действовать так же. Профильным ведомствам поручили наблюдать за действиями американских коллег в этой сфере.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar