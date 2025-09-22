Политолог не исключил готовность Трампа согласиться на предложение Путина по ДСНВ
Президент США Дональд Трамп, скорее всего, согласится с предложением российского лидера Владимира Путина о сохранении ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Трамп согласится на предложение президента Путина. Потому что он говорил о необходимости ограничений, даже сокращения ядерных вооружений. И тот факт, что именно Россия сделала первый шаг в этом направлении, — это ценно», — сказал политолог в беседе с ТАСС.
По мнению Кашина, Вашингтон, скорее всего, не снимет ограничения в ближайшем будущем. Он объясняет это тем, что американская программа ядерного перевооружения находится на начальной стадии, испытывает трудности с производством носителей ядерного оружия и восстановлением ядерного оружейного комплекса.
Напомним, ранее Путин в ходе совещания с Совбезом заявил, что РФ готова придерживаться ДСНВ и после его истечения 5 февраля 2026 года. Президент подчеркнул, что эффективным это решение будет в случае, если США будут действовать так же. Профильным ведомствам поручили наблюдать за действиями американских коллег в этой сфере.