Одежду брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti и Oysho снова начали продавать в России

Сеть магазинов «Твоё» начала сотрудничество с поставщиками товаров Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho), ранее недоступных в России, в рамках проекта «Твое и Ко». Об этом пишет РБК.

По информации издания, в Санкт-Петербурге продукция брендов Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho теперь доступна в магазине сети «Твоё» в торговом центре «Охта Молл». Кроме того, магазины «Твоё и Ко» открылись в Москве, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Тольятти и Краснодаре.

Представители компании «Твоё» уточнили, что указанные бренды представлены только в некоторых магазинах, и онлайн-покупки или предзаказы невозможны.

Руководитель отдела маркетинга «Охта Молл» Наталья Тарасенко подтвердила факт продажи товаров Inditex в магазине «Твоё», но не стала вдаваться в детали.