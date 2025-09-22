Одежду брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti и Oysho снова начали продавать в России
РБК: В магазинах Твоё начали продавать одежду из Zara, Pull&Bear, Bershka и Oysho
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /nitpicker
Сеть магазинов «Твоё» начала сотрудничество с поставщиками товаров Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho), ранее недоступных в России, в рамках проекта «Твое и Ко». Об этом пишет РБК.
По информации издания, в Санкт-Петербурге продукция брендов Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho теперь доступна в магазине сети «Твоё» в торговом центре «Охта Молл». Кроме того, магазины «Твоё и Ко» открылись в Москве, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Тольятти и Краснодаре.
Представители компании «Твоё» уточнили, что указанные бренды представлены только в некоторых магазинах, и онлайн-покупки или предзаказы невозможны.
Руководитель отдела маркетинга «Охта Молл» Наталья Тарасенко подтвердила факт продажи товаров Inditex в магазине «Твоё», но не стала вдаваться в детали.
Напомним, что испанская компания Inditex, владевшая более чем 500 магазинами в России, приостановила свою деятельность в стране в марте 2022 года в связи с событиями на Украине. В октябре того же года было объявлено о продаже российского бизнеса группе Daher.