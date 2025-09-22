Интервидение
22 сентября, 16:49

Собянин сообщил об уничтожении семи вражеских БПЛА над Москвой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь вражеских дронов над Москвой. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву», — написал он в Telegram-канале.

Предварительно, повреждений не обнаружено. Экстренные службы на месте происшествия.

В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали дети
Несколько минут назад Собянин сообщил, что ПВО России отражает атаку БПЛА на Москву. По сообщениям очевидцев, взрывы были слышны в центре и на юго-западе Москвы, Новой Москве и городах к западу от столицы.

