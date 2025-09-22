Собянин сообщил об уничтожении семи вражеских БПЛА над Москвой

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь вражеских дронов над Москвой. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Несколько минут назад Собянин сообщил, что ПВО России отражает атаку БПЛА на Москву. По сообщениям очевидцев, взрывы были слышны в центре и на юго-западе Москвы, Новой Москве и городах к западу от столицы.