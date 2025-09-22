Суд конфисковал 79 млрд рублей активов у ушедшего на СВО экс-мэра Владивостока

«Иск заместителя генерального прокурора к Пушкарёву А. И., Пушкарёву А. С., Пушкарёву В. С., Пушкарёву С. П., Пушкарёвой Н. И., Пушкарёвой Т. Т. и иным ответчикам об обращении их имущества в доход РФ удовлетворить в полном объёме», — передаёт ТАСС решение суда.