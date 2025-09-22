Суд конфисковал 79 млрд рублей активов у ушедшего на СВО экс-мэра Владивостока
Игорь Пушкарёв. Обложка © ТАСС / АМ / Станислав Красильников
Тверской суд Москвы принял решение о национализации группы приморских компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» общей стоимостью 79 миллиардов рублей. Основанием для этого стало то, что компании находились в собственности у родных экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, который был осужден за коррупционные преступления и впоследствии уехал в зону СВО.
«Иск заместителя генерального прокурора к Пушкарёву А. И., Пушкарёву А. С., Пушкарёву В. С., Пушкарёву С. П., Пушкарёвой Н. И., Пушкарёвой Т. Т. и иным ответчикам об обращении их имущества в доход РФ удовлетворить в полном объёме», — передаёт ТАСС решение суда.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура намерена изъять имущество экс-мэра Владивостока Владимира Николаева в пользу государства. Помимо Николаева и его сестры Виктории, в числе ответчиков фигурируют 16 аффилированных с ними юридических лиц. Расследование выявило, что экс-мэр Владивостока совмещал государственную службу с предпринимательской деятельностью, скрывая доходы через фиктивные фирмы и оформляя собственность на родственников и подставных лиц.