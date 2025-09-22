Суд арестовал профессора медуниверситета имени Сеченова по делу о взятке

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гараевой Амины Султановны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве), сроком на 2 месяца 00 суток», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы принял решение о национализации группы приморских компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» общей стоимостью 79 миллиардов рублей. Основанием для этого стало то, что компании находились в собственности у родных экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, который был осужден за коррупционные преступления и впоследствии уехал в зону СВО.