Женщина погибла после падения с парящего моста в Москву-реку
Обложка © ТАСС / BE / Валерий Шарифулин
Женщина скончалась в результате падения с парящего моста в Москву-реку в парке «Зарядье». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Произошло падение женщины в Москву-реку с парящего моста», — сказал собеседник агентства.
Как сообщил источник, женщина была жива, когда её подняли на борт спасательного катера. Однако прибывшие медики позже констатировали её смерть.
