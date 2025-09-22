Женщина погибла после падения с парящего моста в Москву-реку

Женщина скончалась в результате падения с парящего моста в Москву-реку в парке «Зарядье». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Произошло падение женщины в Москву-реку с парящего моста», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник, женщина была жива, когда её подняли на борт спасательного катера. Однако прибывшие медики позже констатировали её смерть.