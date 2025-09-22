Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 18:01

Женщина погибла после падения с парящего моста в Москву-реку

Обложка © ТАСС / BE / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / BE / Валерий Шарифулин

Женщина скончалась в результате падения с парящего моста в Москву-реку в парке «Зарядье». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Произошло падение женщины в Москву-реку с парящего моста», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник, женщина была жива, когда её подняли на борт спасательного катера. Однако прибывшие медики позже констатировали её смерть.
В Башкирии машина влетела в строящийся мост, загорелась и упала в реку
В Башкирии машина влетела в строящийся мост, загорелась и упала в реку

Ранее сообщалось, что в центре Петербурга произошло трагическое происшествие, в результате которого молодой мужчина погиб, упав с катера в канал Грибоедова. Его подруга нырнула за ним, но спасти мужчину не смогла.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar