Генпрокуратура планирует конфисковать имущество СПбГУП в пользу государства

Генпрокуратура России обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием вернуть в государственную собственность активы Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). Как сообщает «Коммерсант», ректор Александр Запесоцкий подозревается в том, что он использовал вуз в личных целях для получения прибыли, в том числе за счёт федеральных субсидий и платы за обучение от студентов.

Прокуратура считает, что имущество, которое изначально принадлежало профсоюзной школе, основанной в 1926 году, так и не было официально передано профсоюзам в собственность государством. Соответственно, все последующие сделки по передаче этого имущества между профсоюзными организациями не имеют юридической силы.

В 1993 году на базе этой школы был создан СПбГУП. Прокуратура утверждает, что университет, вопреки установленным ограничениям, перешёл от бесплатного образования к коммерческой деятельности. Руководство Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и ректор Запесоцкий обвиняются в попытках узаконить незаконное присвоение государственной собственности через судебные иски, при этом скрывая, что строительство объектов осуществлялось за государственный счёт.

В исковом заявлении также указывается на бездействие Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, который не предпринял никаких шагов для защиты интересов государства. В результате, по мнению прокуратуры, ФНПР незаконно оформила право собственности на ряд объектов университета, включая общежития, учебные корпуса и инженерные сооружения. Ректора Запесоцкого обвиняют в том, что он на протяжении многих лет использует это имущество для личного обогащения, получая прибыль от платного обучения и государственных субсидий.

Запесоцкий подозревается в финансовых злоупотреблениях на миллиарды рублей. Проверка показала, что, несмотря на высокую прибыльность университета, ректор намеренно занижал показатели, создавая впечатление об убыточности.