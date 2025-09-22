«Реально себя обессмертят»: Мединский высмеял запрет культовой советской комедии в Молдавии
Владимир Мединский. Обложка © Life.ru
Помощник президента России Владимир Мединский с иронией прокомментировал снятие с эфира в Молдавии культовой российской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Политик назвал это решение молдавских властей «особым случаем глупости».
«Стараюсь не замечать всякого рода глупости. Но это особый случай. Запретить комедию Гайдая из-за «милитаристского контекста и политического содержания»… Такими решениями «молдаванские власти» реально себя обессмертят! Эх, когда-то была страна», — написал политик у себя в Telegram-канале.
Напомним, ранее показ комедии «Иван Васильевич меняет профессию» был внезапно прерван в Молдавии во время трансляции. Причиной такого решения стало якобы «милитаристское содержание» фильма. Однако конкретные детали, в которых местные вещатели увидели нарушение законодательства, не приводятся.