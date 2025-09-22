«Реально себя обессмертят»: Мединский высмеял запрет культовой советской комедии в Молдавии

Помощник президента России Владимир Мединский с иронией прокомментировал снятие с эфира в Молдавии культовой российской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Политик назвал это решение молдавских властей «особым случаем глупости».

«Стараюсь не замечать всякого рода глупости. Но это особый случай. Запретить комедию Гайдая из-за «милитаристского контекста и политического содержания»… Такими решениями «молдаванские власти» реально себя обессмертят! Эх, когда-то была страна», — написал политик у себя в Telegram-канале.