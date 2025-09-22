У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3

Сейсмологи зарегистрировали подводный толчок в Тихом океане, недалеко от восточного побережья Камчатки. Об этом сообщили в филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы Российской академии наук.

«Координаты: 51.3007 северной широты, 159.8685 восточной долготы. Магнитуда 6,3», — сказано в публикации, размещённой в Telegram-канале филиала.

Сейсмособытие произошло в 6:18 по местному времени во вторник. Ранее в этом же районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, эпицентр которого находился в 214 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине около 19 километров.