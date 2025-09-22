Интервидение
22 сентября, 20:18

У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / menur

Сейсмологи зарегистрировали подводный толчок в Тихом океане, недалеко от восточного побережья Камчатки. Об этом сообщили в филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы Российской академии наук.

«Координаты: 51.3007 северной широты, 159.8685 восточной долготы. Магнитуда 6,3», — сказано в публикации, размещённой в Telegram-канале филиала.

Сейсмособытие произошло в 6:18 по местному времени во вторник. Ранее в этом же районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, эпицентр которого находился в 214 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине около 19 километров.

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5

Ранее землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано в Эгейском море. Эпицентр подземных толчков располагался в 111 километрах к юго-востоку от греческого города Салоники, население которого составляет порядка 350 тысяч человек. Очаг залегал на глубине пяти километров.

