«Тысяча в день»: В Германии раскрыли прогноз на случай конфликта с Россией
Reuters: В случае конфликта с РФ у Германии будет тысяча раненых ежедневно
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd
Германия разрабатывает планы на случай крупномасштабного конфликта между НАТО и Россией, прогнозируя до 1000 раненых немецких солдат ежедневно. Об этом в интервью Reuters заявил хирург Бундесвера Ральф Хоффманн. Он отметил, что подготовка ведётся на фоне предупреждений НАТО о возможной атаке РФ с 2029 года, а также якобы нарушений воздушного пространства альянса.
По словам Хоффманна, раненые будут получать первую помощь на передовой, после чего их транспортируют в Германию для лечения преимущественно в гражданских больницах. Потребность оценивается примерно в 15 000 больничных коек.
«Реалистично мы говорим о цифре около 1000 раненых военнослужащих в день», — подчеркнул Хоффманн.
Врач также обратил внимание на изменения в характере конфликтов, ссылаясь на опыт Украины, где преобладают осколочные ранения и ожоги от дронов. Этот опыт заставляет Германию пересматривать медицинскую логистику, включая использование больничных поездов и автобусов.
Ранее сообщалось, что в Германии наблюдается рост интереса к строительству частных бункеров. С начала года количество заказов увеличилось на 50%. Руководитель компании BSSD Defence Марио Пьеде заявил о росте запросов от предприятий, желающих обеспечить защиту сотрудников. Эксперты объясняют это геополитической напряжённостью в Европе и инцидентами с беспилотниками.