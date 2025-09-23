Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 сентября, 21:25

Суд Боснии и Герцеговины арестовал добровольца СВО Дарио Ристича

Дарио Ристич. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Senad Selim Selimovic

Суд Боснии и Герцеговины в Сараево постановил поместить Дарио Ристича на месяц под арест, сообщает портал Istraga. Мужчину задержали после возвращения из зоны боевых действий на Украине.

35-летний уроженец города Модрича в Республике Сербской по прозвищу Брзи прибыл в Сараево через Стамбул из России 18 сентября. Он задержан по подозрению «в участии в иностранном вооружённом конфликте, в данном случае на Украине, в составе российских сил».

Ристич был объявлен в международный розыск Интерполом в марте текущего года. По данным местных СМИ, с ноября 2023 года он находился на Украине, где получил тяжёлое ранение и потерял ногу. Отмечается, что Ристич получил российское гражданство, но вопреки этому вернулся в Боснию и Герцеговину.

А ранее доброволец СВО из Китая принял православное крещение на передовой. Боец с позывным Машина, служащий в 7-й десантно-штурмовой бригаде «Святой Георгий», прошёл таинство после почти года контрактной службы. По словам представителей корпуса, на его решение повлияли пережитые тяготы на фронте и пример сослуживцев, чья вера не раз помогала в сложных ситуациях.

BannerImage
Тимур Хингеев
