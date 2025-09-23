Суд Боснии и Герцеговины арестовал добровольца СВО Дарио Ристича

Суд Боснии и Герцеговины в Сараево постановил поместить Дарио Ристича на месяц под арест, сообщает портал Istraga. Мужчину задержали после возвращения из зоны боевых действий на Украине.

35-летний уроженец города Модрича в Республике Сербской по прозвищу Брзи прибыл в Сараево через Стамбул из России 18 сентября. Он задержан по подозрению «в участии в иностранном вооружённом конфликте, в данном случае на Украине, в составе российских сил».

Ристич был объявлен в международный розыск Интерполом в марте текущего года. По данным местных СМИ, с ноября 2023 года он находился на Украине, где получил тяжёлое ранение и потерял ногу. Отмечается, что Ристич получил российское гражданство, но вопреки этому вернулся в Боснию и Герцеговину.