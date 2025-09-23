На Украине мобилизованные сбежали из ТЦК во время нападения неизвестных
В Калуше Ивано-Франковской области трое мужчин, подлежащих призыву, покинули территорию районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в момент нападения неизвестной группы. Об этом сообщил местный ТЦК.
«22 сентября 2025 года группа неизвестных напала на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В результате атаки трое военнослужащих, находившихся на территории, сбежали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — передаёт Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В ведомстве заявили, что причастных к нападению привлекут к ответственности по действующему законодательству Украины.
А ранее российские волонтёры рассказали, что украинцы передают данные о расположении подразделений Вооружённых сил Украины с помощью специального чат-бота. Изначально он предназначался для помощи гражданам, которых принудительно мобилизовали, а также солдатам, выбирающим добровольную сдачу в плен. Сейчас пользователи предоставляют данные о размещении воинских частей, зданий ТЦК и других стратегически значимых объектов.