На Украине мобилизованные сбежали из ТЦК во время нападения неизвестных

В Калуше Ивано-Франковской области трое мужчин, подлежащих призыву, покинули территорию районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в момент нападения неизвестной группы. Об этом сообщил местный ТЦК.

«22 сентября 2025 года группа неизвестных напала на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В результате атаки трое военнослужащих, находившихся на территории, сбежали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — передаёт Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В ведомстве заявили, что причастных к нападению привлекут к ответственности по действующему законодательству Украины.