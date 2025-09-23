Воздушная гавань Шереметьево возобновила приём самолётов 23 сентября в 00:05 мск. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Соответствующее решение принято после согласования с соответствующими органами.

«Аэропорт Шереметьево возобновил приём воздушных судов по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении.

Отправка рейсов из воздушной гавани по-прежнему временно ограничена.