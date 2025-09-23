Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 21:45

Аэропорт Шереметьево возобновил приём воздушных судов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Воздушная гавань Шереметьево возобновила приём самолётов 23 сентября в 00:05 мск. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Соответствующее решение принято после согласования с соответствующими органами.

«Аэропорт Шереметьево возобновил приём воздушных судов по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении.

Отправка рейсов из воздушной гавани по-прежнему временно ограничена.

Едва не задел крыши высоток: Низколетящий самолёт напугал жителей Новой Москвы
Едва не задел крыши высоток: Низколетящий самолёт напугал жителей Новой Москвы

Вечером 22 сентября системы ПВО предотвратили попытку атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву, сбив 19 вражеских дронов. На местах падения обломков работают оперативные службы. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar