Аэропорт Шереметьево возобновил приём воздушных судов
Обложка © Life.ru
Воздушная гавань Шереметьево возобновила приём самолётов 23 сентября в 00:05 мск. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Соответствующее решение принято после согласования с соответствующими органами.
«Аэропорт Шереметьево возобновил приём воздушных судов по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении.
Отправка рейсов из воздушной гавани по-прежнему временно ограничена.
Вечером 22 сентября системы ПВО предотвратили попытку атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву, сбив 19 вражеских дронов. На местах падения обломков работают оперативные службы. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.