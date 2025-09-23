Аналитик Литовкин: Путин заявил Западу, что ядерный потенциал России готов

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, своим заявлением о ДСНВ на Совбезе РФ российский лидер Владимир Путин предупредил Запад о готовности ядерного потенциала России. Слова аналитика приводит аif.ru.

«Заявления президента — это предупреждение Западу, что ракетный ядерный потенциал России находится в полной боевой готовности и любая агрессия Запада может обернуться для него катастрофой», — считает Литовкин.