22 сентября, 23:45

Аналитик Литовкин: Путин заявил Западу, что ядерный потенциал России готов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, своим заявлением о ДСНВ на Совбезе РФ российский лидер Владимир Путин предупредил Запад о готовности ядерного потенциала России. Слова аналитика приводит аif.ru.

«Заявления президента — это предупреждение Западу, что ракетный ядерный потенциал России находится в полной боевой готовности и любая агрессия Запада может обернуться для него катастрофой», — считает Литовкин.

Полное видео важного заявления Путина на Совбезе
Напомним, Россия готова в течение года придерживаться центральных ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и после его истечения 5 февраля 2026 года. По словам президента РФ, Москва считает оправданным попытаться сохранить на нынешнем этапе сложившийся статус-кво, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку вооружений. Американский лидер Дональд Трамп был проинформирован о предложении российского коллеги Владимира Путина продлить на один год действие ограничений, предусмотренных Договором СНВ.

