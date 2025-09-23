Интервидение
23 сентября, 00:17

Трамп поздравил Узбекистан с заключением крупного контракта с Boeing на $8 млрд

Президент Boeing Global Брендан Нельсон и президент Узбекистана Шавкат Мирзёев Обложка © X / Shavkat Mirziyoyev's Press-service

Американский лидер Дональд Трамп поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзёева с подписанием контракта с корпорацией Boeing. Республиканец разместил сообщение в соцсети Truth Social.

«Сегодня я хочу поздравить президента Мирзиёева с подписанием великого соглашения с Boeing! Узбекистанские авиалинии приобретают 22 787 самолётов Dreamliner на сумму более 8 миллиардов долларов. Это создаст более 35 000 рабочих мест в Соединённых Штатах», — написал хозяин Белого дома.

По словам президента Соединённых Штатов, Мирзёев — человек слова. Трамп выразил готовность продолжать сотрудничество по другим направлениям.

А ранее корпорация Boeing принялась за производство истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США. Отмечается, что проект входит в инициативу NGAD, в рамках которой планируется создание беспилотных систем сопровождения, новых силовых установок, вооружений, а также комплексов радиоэлектронного воздействия и управления воздушным боем.

Тимур Хингеев
