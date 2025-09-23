Трамп поздравил Узбекистан с заключением крупного контракта с Boeing на $8 млрд

Американский лидер Дональд Трамп поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзёева с подписанием контракта с корпорацией Boeing. Республиканец разместил сообщение в соцсети Truth Social.

«Сегодня я хочу поздравить президента Мирзиёева с подписанием великого соглашения с Boeing! Узбекистанские авиалинии приобретают 22 787 самолётов Dreamliner на сумму более 8 миллиардов долларов. Это создаст более 35 000 рабочих мест в Соединённых Штатах», — написал хозяин Белого дома.

По словам президента Соединённых Штатов, Мирзёев — человек слова. Трамп выразил готовность продолжать сотрудничество по другим направлениям.