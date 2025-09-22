Boeing начала производство истребителя шестого поколения

Компания Boeing приступила к производству истребителя шестого поколения F-47, разработанного для ВВС США. По данным TWZ, первый полёт прототипа намечен на 2028 год.

«Мы должны действовать быстро. Должен сказать вам, команда, что уже почти 2026 год. Команда намерена запустить первый самолёт в 2028 году. За несколько коротких месяцев с момента нашего объявления Boeing уже приступили к производству первого экземпляра. Мы готовы действовать быстро. Мы должны действовать быстро», — заявил начальник штаба ВВС, генерал Дэвид Оллвин.

Проект F-47 входит в инициативу Next Generation Air Dominance (NGAD). В её рамках планируется создание беспилотных систем сопровождения, новых силовых установок, вооружений, а также комплексов радиоэлектронного воздействия и управления воздушным боем.