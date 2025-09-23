Микрофон Эрдогана отключился во время выступления на конференции по Палестине

Во время выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на конференции ООН по Палестине отключился микрофон. Это произошло в момент, когда турецкий лидер озвучивал жёсткую позицию в отношении израильской политики в регионе. В ходе трансляции на телеканале TRT Haber и на странице государственного агентства Anadolu в соцсети X переводчик заявил, что не слышит Эрдогана.

Издание Sabah выдвинула предположение о возможной кибератаке. Журналисты выразили мнение, что речь лидера могла быть прервана преднамеренно.

Позже управление по коммуникациям администрации президента Турции выступило с разъяснением, заявив, что микрофон был отключен в соответствии с установленными лимитами времени для выступлений, которые составляют пять минут для глав государств и правительств и три минуты для остальных ораторов.

Как пояснили в администрации, выступление Эрдогана время от времени прерывалось аплодисментами, что и привело к превышению лимита.

«В соответствии с техническими правилами микрофон автоматически отключился по истечении пяти минут. Президент завершил речь вскоре после этого. Аналогичная процедура была применена и к выступлению президента Индонезии», — заключили в администрации.