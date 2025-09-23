Интервидение
23 сентября, 01:21

В ряды ВСУ мобилизовали руководителя украинского издания Bihus.info

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Руководитель украинского издания Bihus.info Денис Бигус был мобилизован в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) Винницким военкоматом. По данным издания «Зеркало недели», военкомат сделал Бигусу предложение, от которого, по его словам, «трудно отказаться».

Бигус подчеркнул, что проект Bihus.info продолжит функционировать и без его личного участия. Он отметил, что команда издания продолжит свою работу в сфере журналистских расследований.

Вступивший в силу 18 мая 2024 года закон об усилении мобилизации на Украине обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в ТЦК. Повестка считается вручённой, даже если призывник не видел её лично.

$200 за бусифицированного: В Раде рассказали, сколько стоит жизнь украинца
Ранее в Калуше Ивано-Франковской области группа неизвестных совершила нападение на местный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В результате инцидента трое военнообязанных, находившихся на территории ТЦК, воспользовались ситуацией и покинули помещение. Правоохранительные органы проводят расследование произошедшего, а лиц, причастных к нападению, планируют привлечь к ответственности согласно действующему законодательству Украины.

Антон Голыбин
