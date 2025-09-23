Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 01:28

Эрдоган сообщил, что с первой его встречи с Путиным их отношения были хорошими

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Siarhei Liudkevich

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Siarhei Liudkevich

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным были хорошими с самого начала. Соответствующее заявление политик сделал во время общения с телеканалом Fox News.

«Наши отношения с Владимиром Путиным были хорошими с нашей первой встречи», — заявил глава турецкого государства.

Эрдоган отреагировал на идею создания союза Турции, России и Китая
Эрдоган отреагировал на идею создания союза Турции, России и Китая

Напомним, ранее Путин заявил, что Россия рассматривает Турцию в качестве надёжного партнёра в двусторонних делах, а также на международной арене. Российский лидер подчеркнул, что высоко ценит личные контакты, которые всегда проходят в конструктивном ключе. Также президент РФ выразил благодарность своему турецкому коллеге за усилия, направленные на урегулирование конфликта на Украине.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar