Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 02:50

ВСУ сжигают на свалках Херсона тела военнослужащих

РИАН: ВСУ на свалках сжигают тела боевиков, чтобы не выплачивать компенсации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

В Херсоне украинские войска сжигают тела погибших боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) на свалках, чтобы не выплачивать компенсации родственникам. Об этом рассказали РИА «Новости» в антифашистском сопротивлении.

«На фоне высоких потерь и нехватки денег на выплаты погибшим перед режимом Зеленского встаёт вопрос: как быть с телами, которые находятся на подконтрольной ему территории, а не в «серой» зоне», заявили в подполье.

Отмечается, что если останки находятся на открытой местности, военных объявляют пропавшими без вести, а в таком случае выплаты не положены. С погибшими в тыловой зоне, умершими от ранений или ударов беспилотников, дело обстоит сложнее: тела уничтожают так, чтобы их нельзя было идентифицировать.

Собеседник агентства подчеркнул, что с каждого сожжённого тела киевский режим экономит огромные средства. Останки обливают горючим и сжигают прямо на городской свалке.

На Украине мобилизованные сбежали из ТЦК во время нападения неизвестных
На Украине мобилизованные сбежали из ТЦК во время нападения неизвестных

Напомним, ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные начали массово сжигать тела своих погибших товарищей в Херсоне. По его словам, Киев ежедневно сжигает до сотни тел павших солдат, выбирая для этого места, которые, как ожидается, скоро будут взяты российскими войсками.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar