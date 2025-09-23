В Херсоне украинские войска сжигают тела погибших боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) на свалках, чтобы не выплачивать компенсации родственникам. Об этом рассказали РИА «Новости» в антифашистском сопротивлении.

«На фоне высоких потерь и нехватки денег на выплаты погибшим перед режимом Зеленского встаёт вопрос: как быть с телами, которые находятся на подконтрольной ему территории, а не в «серой» зоне», — заявили в подполье.

Отмечается, что если останки находятся на открытой местности, военных объявляют пропавшими без вести, а в таком случае выплаты не положены. С погибшими в тыловой зоне, умершими от ранений или ударов беспилотников, дело обстоит сложнее: тела уничтожают так, чтобы их нельзя было идентифицировать.

Собеседник агентства подчеркнул, что с каждого сожжённого тела киевский режим экономит огромные средства. Останки обливают горючим и сжигают прямо на городской свалке.