В Иркутске семь человек пострадали при столкновении автобуса и двух автомобилей

В Иркутске на Академическом мосту произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса «Форд Транзит» и легковых автомобилей BMW и Toyota Caldina. В результате аварии пострадали восемь человек.

Место происшествия. Видео © ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38

Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, движение на месте происшествия ограничено по двум полосам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ. На месте происшествия работают экстренные службы.