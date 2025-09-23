Интервидение
23 сентября, 03:54

В Иркутске семь человек пострадали при столкновении автобуса и двух автомобилей

Обложка © Telegram / Следком38

В Иркутске на Академическом мосту произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса «Форд Транзит» и легковых автомобилей BMW и Toyota Caldina. В результате аварии пострадали восемь человек.

Место происшествия. Видео © ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38

Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, движение на месте происшествия ограничено по двум полосам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ. На месте происшествия работают экстренные службы.

ДТП за 26 млн: Ferrari не пережил тест-драйва на казанской трассе
Ранее в Иркутской области шестеро несовершеннолетних пострадали в ДТП с легковым автомобилем. По предварительным данным, 14-летний подросток взял у отца автомобиль «Лада 2107» и поехал кататься с друзьями. Он не справился с управлением, и машина съехала с дороги. В отношении отца подростка составлен административный материал за передачу транспортного средства лицу без водительских прав.

