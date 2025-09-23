Мария Костюк официально возглавила Еврейскую автономную область

Мария Костюк официально вступила в должность губернатора Еврейской автономной области (ЕАО). Церемония инаугурации прошла в Биробиджане, трансляция велась в Telegram-канале правительства ЕАО.

Костюк одержала уверенную победу на выборах главы региона, набрав 83,02% голосов. Она поблагодарила жителей ЕАО за оказанное доверие и заявила о своей готовности трудиться на благо области.

«Вступая в должность губернатора Еврейской автономной области, торжественно клянусь соблюдать конституцию Российской Федерации, законодательство РФ, устав и законы Еврейской автономной области, уважать и охранять права человека и гражданина, верно служить народу», — произнесла Костюк во время церемонии.

Ей было вручено удостоверение губернатора Еврейской автономной области. Костюк подчеркнула важность совместной работы для достижения успеха региона. По её словам, только единой командой возможно сделать ЕАО местом с комфортной жизнью, качественным образованием, достойной работой и условиями для отдыха.