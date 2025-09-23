Музыкант Бурдин утверждает, что раненный им мужчина мог сам наткнуться на нож

Певец из группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин, осуждённый за нападение с ножом, заявил, что пострадавший мог сам «наткнуться» на холодное оружие. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Согласно Бурдину, во время распития алкоголя, он сделал замечание собутыльникам за шумное поведение, после чего на музыканта напали. По его утверждению, удары он не наносил, а лишь не подпускал оппонента к себе с помощью подручного предмета, и пострадавший «мог сам наткнуться на нож».