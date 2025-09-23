Музыкант Бурдин утверждает, что раненный им мужчина мог сам наткнуться на нож
Владимир Бурдин. Обложка © Telegram / Прокуратура Свердловской области
Певец из группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин, осуждённый за нападение с ножом, заявил, что пострадавший мог сам «наткнуться» на холодное оружие. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Согласно Бурдину, во время распития алкоголя, он сделал замечание собутыльникам за шумное поведение, после чего на музыканта напали. По его утверждению, удары он не наносил, а лишь не подпускал оппонента к себе с помощью подручного предмета, и пострадавший «мог сам наткнуться на нож».
Напомним, в 2024 году музыкант устроил поножовщину в Екатеринбурге во время попойки с друзьями. Один из товарищей ударил поэта по лицу, за что получил ножом в живот. После этого бывший музыкант отправился на принудительное лечение в психиатрический диспансер, а потом в СИЗО. В июле суд приговорил Бурдина к трём годам колонии.