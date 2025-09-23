Стало известно, кто был первым руководителем печально известной «Библиотеки» в Мариуполе

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Хараберюш был первым руководителем пыточной в аэропорту Мариуполя, так называемой «Библиотеки». Об этом сообщил источник в российских силовых структурах. По данным источника, Хараберюш курировал «Библиотеку» с 2013 по 2017 год, пишет РИА «Новости».

С 2013 по 2017 год полковник занимал должность начальника главного отдела контрразведки УСБУ в Донецкой области. Он курировал так называемую «Библиотеку» в Мариупольском аэропорту, где, предположительно, пытали людей, не согласных с политикой украинского режима.

Сообщается, что Александр Хараберюш погиб в результате взрыва автомобиля в Мариуполе 31 марта 2017 года.