«Аллочка + помощник»: Раскрыты эксклюзивные требования Михеевой к корпоративам

Телеведущая Алла Михеева, активно предлагающая свои услуги для проведения корпоративных мероприятий, выдвигает организаторам ряд специфических условий. Как пишет SHOT, ключевым требованием артистки является обязательное участие второго ведущего, при этом общая стоимость услуг дуэта составляет 1,5 миллиона рублей.

Особое внимание уделяется условиям работы: для Михеевой необходимо предоставить просторную гримерку, оборудованную согласно подробному списку пожеланий. В помещении должны присутствовать сырная, мясная и фруктовая тарелки, горячее блюдо на выбор, а также охлажденное шампанское Ruinart Blanc de Blancs и коньяк Hennessy VSOP, которые должны быть подготовлены к окончанию мероприятия. Дополнительно требуются два объёмных ведра со льдом.

Отдельные расходы включают оплату услуг личного визажиста-стилиста ведущей в размере 30 000 рублей, а при наличии дресс-кода — услуги персонального стилиста по одежде. Организаторам также поручается обеспечить охрану гримёрки, запрещающую доступ посторонним лицам. При этом транспортные услуги не требуются — артистка самостоятельно добирается на мероприятие на личном автомобиле Range Rover, ограничиваясь просьбой о предоставлении парковочного места.