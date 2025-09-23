Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 05:30

В бригаде ВСУ под Сумами зреет бунт из-за решения командования

РИАН: В 125-й бригаде ВСУ зреет бунт из-за перевода солдат в штурмовики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

В 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде Вооружённых сил Украины, которая расположена Сумском направлении, сложилась напряжённая обстановка. Сообщается, что военнослужащие ремонтного батальона этой бригады выражают резкое нежелание продолжать службу в новых условиях.

Собеседник РИА «Новости» пояснил, что причиной возможного массового ухода солдат из части стало решение командования. По его словам, руководство бригады планирует перевести ремонтников в состав штурмовых подразделений. Именно это распоряжение, как утверждается, спровоцировало крайнее недовольство среди личного состава батальона и привело к риску крупного неподчинения.

ВСУ сжигают на свалках Херсона тела военнослужащих
ВСУ сжигают на свалках Херсона тела военнослужащих

Ранее Life.ru сообщал, что Армия России нанесла поражение украинскому полку, который предпринял попытку наступления в районе Купянска. Кроме того, последние дни ВС РФ добились продвижения на пять километров на Купянском направлении.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar