В 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде Вооружённых сил Украины, которая расположена Сумском направлении, сложилась напряжённая обстановка. Сообщается, что военнослужащие ремонтного батальона этой бригады выражают резкое нежелание продолжать службу в новых условиях.

Собеседник РИА «Новости» пояснил, что причиной возможного массового ухода солдат из части стало решение командования. По его словам, руководство бригады планирует перевести ремонтников в состав штурмовых подразделений. Именно это распоряжение, как утверждается, спровоцировало крайнее недовольство среди личного состава батальона и привело к риску крупного неподчинения.