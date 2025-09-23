ФСБ перекрыла канал нелегальной миграции на Камчатке

Сотрудники ФСБ задержали троих подозреваемых в организации канала нелегальной миграции в Камчатском крае. Об этом сообщает УФСБ по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемые пытались избежать уголовного преследования, уехав на родину в одну из республик Центральной Азии. Их задержали сотрудники УФСБ России по Новосибирской области в сотрудничестве с камчатскими и сахалинскими коллегами в Новосибирске и Петропавловске-Камчатском.

«Установлено, что трое подозреваемых, также находившихся в России незаконно, оформляли приезжим гражданам фиктивные документы об оплате патентов, позволяющие им пребывать в нашей стране свыше установленного срока. Подложные документы иностранцы использовали для работы на строительных объектах Камчатского края», — говорится в сообщении.

По делу троих членов преступной группы возбуждено уголовное преследование по пункту «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса России (организация незаконной миграции, осуществленная группой лиц по предварительному сговору). Также были задержаны мигранты, которые незаконно получили легальный статус, и помещены в центр временного содержания иностранных граждан. В отношении их возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса России (использование заведомо подложного документа).