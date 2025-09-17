«Приехал — заработал — уехал»: министр объявил новый курс миграции в России

Россия переходит к модели возвратной миграции и в долгосрочной перспективе не собирается делать ставку на массовый ввоз иностранной рабочей силы. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.

По его словам, мигранты будут приезжать в страну лишь временно — «подработать и уехать». «Все по-честному: приезжают из других стран, зарабатывают деньги, получают деньги и уезжают. Нам здесь не нужны ни семьи, ни учить никого не обязаны», — подчеркнул министр.

Решетников отметил, что в условиях дефицита кадров Россия всё же будет привлекать иностранных работников, однако ключевая задача — повышение производительности труда. Для этого, по его словам, уже создан отдельный проект.

Министр добавил, что серьёзный потенциал для роста эффективности экономики даёт развитие платформенных решений.

По данным Росстата и МВД, ежегодно в Россию приезжают на работу около 3–4 миллионов трудовых мигрантов, большинство из них — из стран Центральной Азии. Однако эксперты отмечают: после пандемии COVID-19 и начала спецоперации их число снизилось, а российский рынок труда столкнулся с дефицитом кадров. Именно поэтому власти делают ставку на повышение производительности и развитие технологий, а не на дальнейший рост миграционного потока.