23 сентября, 05:53

Крымский мост открыли для автомобилей после приостановки движения на 56 минут

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

На Крымском мосту восстановили движение автомобилей. Об этом в 07:36 мск сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на подходах к переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в публикации.

О приостановке движения сообщалось в 06:40.

Уточняется, что к 08:00 со стороны Тамани перед пунктом ручного досмотра нет. А вот со стороны Керчи находится 325 автомобиля, и время ожидания составляет примерно час.

«Символ перемен»: Life.ru испытал сухопутный маршрут в Крым
Ранее МЧС предупредило о ракетной опасности на полуострове. Граждан призвали проявлять бдительность.

