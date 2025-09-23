Крымский мост открыли для автомобилей после приостановки движения на 56 минут
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей. Об этом в 07:36 мск сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на подходах к переправе.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в публикации.
О приостановке движения сообщалось в 06:40.
Уточняется, что к 08:00 со стороны Тамани перед пунктом ручного досмотра нет. А вот со стороны Керчи находится 325 автомобиля, и время ожидания составляет примерно час.
Ранее МЧС предупредило о ракетной опасности на полуострове. Граждан призвали проявлять бдительность.