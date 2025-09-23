Интервидение
23 сентября, 05:09

МЧС объявило ракетную опасность на территории Крыма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Galina Tiun

На территории Республики Крым объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым!», — говорится в сообщении.

Жителей полуострова призвали проявлять бдительность.

Военный эксперт Литовкин назвал способ прекратить атаки ВСУ на Крым
Напомним, ранее дроны ВСУ атаковали курортный посёлок Форос в Крыму. В результате погибли трое человек, 16 получили ранения. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что виновные ответят за свои деяния. В Госдуме считают, что приказ бить по Форосу отдали в НАТО.

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика
