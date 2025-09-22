«Не только Зеленский»: В ГД рассказали, на чьих руках кровь погибших в Крыму людей
Вассерман заявил, что приказ бить по крымскому Форосу был отдан в НАТО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures
Атака украинских боевиков на Крым в ночь на 22 сентября, в результате которой погибли мирные жители, была санкционирована странами НАТО. Такое мнение высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
В разговоре с сайтом MK.ru парламентарий заявил, что ответственность за приказ наносить удары по гражданским объектам лежит не только на Владимире Зеленском. Он добавил, что Россия ведёт боевые действия с НАТО в режиме истощения, который исторически является привычным для страны.
«Я полагаю, что не только Зеленский. Распоряжение отдаёт НАТО», — заявил он.
Напомним, что 21 сентября Крым подвергся атаке беспилотников, в результате которой в Форосе погибли три человека, 16 получили ранения. Также была повреждена школа. Председатель крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал действия украинских властей как террористические и отметил, что они понесут заслуженное наказание. В связи с происшествием СК возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на курорт в Крыму. В МИД РФ сообщили, что Россия уже готовит ответ на атаку.