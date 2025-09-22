Атака украинских боевиков на Крым в ночь на 22 сентября, в результате которой погибли мирные жители, была санкционирована странами НАТО. Такое мнение высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

В разговоре с сайтом MK.ru парламентарий заявил, что ответственность за приказ наносить удары по гражданским объектам лежит не только на Владимире Зеленском. Он добавил, что Россия ведёт боевые действия с НАТО в режиме истощения, который исторически является привычным для страны.