22 сентября, 12:00

«Не только Зеленский»: В ГД рассказали, на чьих руках кровь погибших в Крыму людей

Вассерман заявил, что приказ бить по крымскому Форосу был отдан в НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures

Атака украинских боевиков на Крым в ночь на 22 сентября, в результате которой погибли мирные жители, была санкционирована странами НАТО. Такое мнение высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

В разговоре с сайтом MK.ru парламентарий заявил, что ответственность за приказ наносить удары по гражданским объектам лежит не только на Владимире Зеленском. Он добавил, что Россия ведёт боевые действия с НАТО в режиме истощения, который исторически является привычным для страны.

«Я полагаю, что не только Зеленский. Распоряжение отдаёт НАТО», — заявил он.

Во время удара ВСУ по отелю в Крыму там праздновала день рождения 10-летняя девочка
Во время удара ВСУ по отелю в Крыму там праздновала день рождения 10-летняя девочка

Напомним, что 21 сентября Крым подвергся атаке беспилотников, в результате которой в Форосе погибли три человека, 16 получили ранения. Также была повреждена школа. Председатель крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал действия украинских властей как террористические и отметил, что они понесут заслуженное наказание. В связи с происшествием СК возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на курорт в Крыму. В МИД РФ сообщили, что Россия уже готовит ответ на атаку.

