Россия готовит ответ на атаку беспилотников в крымском Форосе, заявили в МИД

Мирошник: Россия ответит на атаку беспилотников в Форосе
Российские военные предпримут ответные меры в связи с ударом беспилотников по курорту в крымском Форосе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью AиФ.
«То, что произошло вчера в Форосе, это одно из очередных преступлений киевского режима. За него наступит ответственность либо в формате военных действий, когда совершившие это преступление боевики получат военный ответ, либо эти боевики сядут на скамью подсудимых, если доживут», — подчеркнул дипломат.
Мирошник акцентировал, что в районе Фороса отсутствуют военные объекты, а удары были нанесены исключительно по гражданской инфраструктуре. Представитель МИД РФ отметил, что киевский режим намеренно вызывает панику и страх у людей.
Напомним, что 21 сентября Крым подвергся атаке беспилотников, в результате которой в Форосе погибли три человека, 15 получили ранения. Также была повреждена школа. Председатель крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал действия украинских властей как террористические и отметил, что они понесут заслуженное наказание. В связи с происшествием Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки Вооружённых сил Украины на курорт в Крыму. Кроме того, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что семьям погибших и пострадавшим в результате атаки беспилотников в районе пгт Форос будет выплачено до 1,5 миллиона рублей.