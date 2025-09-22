Россия готовит ответ на атаку беспилотников в крымском Форосе, заявили в МИД

Российские военные предпримут ответные меры в связи с ударом беспилотников по курорту в крымском Форосе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью AиФ.

«То, что произошло вчера в Форосе, это одно из очередных преступлений киевского режима. За него наступит ответственность либо в формате военных действий, когда совершившие это преступление боевики получат военный ответ, либо эти боевики сядут на скамью подсудимых, если доживут», — подчеркнул дипломат.