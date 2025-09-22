Во время удара ВСУ по отелю в Крыму там праздновала день рождения 10-летняя девочка

ВСУ удари беспилотными летательными аппаратами по территории отеля Luciano Wellness & SPA Foros в Форосе, когда в заведении проходило празднование дня рождения 10-летней девочки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Кадры с дня рождения девочки. Видео © Telegram / Mash

Мать ребёнка Наталья Волкова рассказала, что беспилотники появились в небе спустя пять минут после начала торжества. Сначала гости приняли гул БПЛА за часть развлекательной программы, однако вскоре последовал удар, после которого персонал начал экстренно эвакуировать людей в укрытие. По свидетельствам очевидцев, атака продолжалась около двух часов.