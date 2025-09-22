Во время удара ВСУ по отелю в Крыму там праздновала день рождения 10-летняя девочка
Mash: ВСУ атаковали отель в Форосе во время детского дня рождения
Отель Luciano Wellness & SPA Foros . Обложка © Официальный сайт отеля
ВСУ удари беспилотными летательными аппаратами по территории отеля Luciano Wellness & SPA Foros в Форосе, когда в заведении проходило празднование дня рождения 10-летней девочки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Кадры с дня рождения девочки. Видео © Telegram / Mash
Мать ребёнка Наталья Волкова рассказала, что беспилотники появились в небе спустя пять минут после начала торжества. Сначала гости приняли гул БПЛА за часть развлекательной программы, однако вскоре последовал удар, после которого персонал начал экстренно эвакуировать людей в укрытие. По свидетельствам очевидцев, атака продолжалась около двух часов.
Отель Luciano Wellness & SPA Foros получил наиболее серьёзные повреждения — именно здесь находились все погибшие (три человека) и большинство раненых (15 человек). Из укрытия отеля были получены кадры, на которых запечатлены взрослые и дети, исполнявшие песню «Матушка земля» незадолго до атаки.
Напомним, что 21 сентября Крым подвергся атаке беспилотников, в результате которой в Форосе погибли три человека и 15 пострадали. Также повреждения получила школа. Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал действия украинских властей террористическими и подчеркнул, что они понесут заслуженное наказание. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на курорт в Крыму.