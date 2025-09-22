Появилось видео с последствиями удара ВСУ по школе в крымском Форосе
Вид на Форос. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Появилось видео с последствиями украинских ударов по школе в крымском посёлке Форос. Кадры опубликовали коллеги из RT.
В ролике видно разрушенное помещение актового зала. В нём серьёзно повреждены стены и обрушен потолок.
Напомним, беспилотники ВСУ атаковали крымский посёлок накануне вечером. Ударам подверглась школа и санаторий «Форос», где погибли трое человек и были ранены 15. Глава парламента республики Владимир Константинов назвал удары киевского режима терактом и заявил, что ответственные понесут наказание. В числе пострадавших — граждане Белоруссии. Они находились на береговой линии в момент атаки.