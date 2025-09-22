Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 09:41

Появилось видео с последствиями удара ВСУ по школе в крымском Форосе

Вид на Форос. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Вид на Форос. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Появилось видео с последствиями украинских ударов по школе в крымском посёлке Форос. Кадры опубликовали коллеги из RT.

В ролике видно разрушенное помещение актового зала. В нём серьёзно повреждены стены и обрушен потолок.

Выбитые окна и разрушенные стены: Последствия атаки ВСУ на школу в Крыму
Выбитые окна и разрушенные стены: Последствия атаки ВСУ на школу в Крыму

Напомним, беспилотники ВСУ атаковали крымский посёлок накануне вечером. Ударам подверглась школа и санаторий «Форос», где погибли трое человек и были ранены 15. Глава парламента республики Владимир Константинов назвал удары киевского режима терактом и заявил, что ответственные понесут наказание. В числе пострадавших — граждане Белоруссии. Они находились на береговой линии в момент атаки.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar